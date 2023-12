FERENCVAROS, Domani sfida al vertice con il Paks

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Se la Fiorentina domani sera si gioca la zona Champions all'Olimpico contro la Roma per poi concentrarsi sulla sfida di Conference in casa del Ferencvaros che deciderà la prima del girone, anche per gli ungheresi sarà una domenica di fuoco.

La squadra di Stankovic, seconda ad un punto dal Paks, sarà di scena proprio in casa della capolista, domani alle 18. Una partita dunque decisiva per la vetta della classifica a quattro giorni dalla sfida con i viola. Anche gli ungheresi hanno affrontato una gara mercoledì scorso, in cui hanno vinto per 2-0 in casa del Mezokovesd, squadra penultima in classifica in piena zona retrocessione.