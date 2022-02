DIONISI, Il gol dei viola ci serviva prima. E adesso...

Così a Sky Sport Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, sul 2-1 inferto alla Fiorentina: “Forse dovevamo prendere il gol prima, ci siamo ripresi solo dopo l’1-1… Magari pensavamo di averla già vinta. La Fiorentina poi è una grande squadra e l’ha dimostrato anche oggi. Sono contento per Defrel, si è ripreso un po’ di quello che la gara col Napoli gli aveva soffiato. Ora sta giocando più Scamacca di lui, ma anche Defrel tornerà titolare. Noi concediamo e creiamo, abbiamo possibilità di attaccare perché anche i nostri avversari giocano per vincere e si aprono. Ora col Venezia dovremo essere bravi a dare continuità alle ultime prestazioni”.

Quanto è importante un portiere pronto come Consigli?

“È più che un portiere per noi, è un capitano. Rappresenta la squadra, parla in spogliatoio: tutto ciò lo riporta anche nelle prestazioni. Non mi interessa solo come para ma anche come sprona i compagni. È uno di quei giocatori che permette ai più giovani di crescere”.

Berardi è uno dei giocatori italiani più forti?

“Domenico è il nostro top player, ce lo teniamo stretto spero per tanto tempo ancora. Vedendolo da fuori lo immaginavo bravo, poi allenandolo mi ha confermato le sue doti. Per tante ragioni la fascia di capitano ce l’ha Ferrari, ma potrebbe prenderla lui”.