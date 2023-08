VIOLA, Oggi ci saranno i sorteggi di Conference League

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2022

Come riportato da La Nazione, comincia oggi il percorso europeo della Fiorentina. Alle 14 andrà in scena il sorteggio degli spareggi per accedere alla prossima edizione della Conference League. La gara di andata è prevista per il 24 agosto, mentre il ritorno per il 31 agosto.

Ci saranno due percorsi: quello dei ‘campioni’ riguarderà cinque sfide, quello delle ‘piazzate’ altre diciassette. La Fiorentina rientra nel secondo gruppo. Solamente dopo il Terzo Turno Preliminare e solo il 17 agosto la Fiorentina avrà la certezza della squadra che andrà ad affrontare. Questo a meno che il sorteggio non abbini i viola all’Osasuna (sarebbe da evitare), unica squadra non testa di serie già sicura di essere agli spareggi. Già stamani potremo scremare il lotto delle possibili avversarie perché la Uefa (per praticità) suddividerà le squadre in gruppi da 4-5 partite.