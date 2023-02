NERVI, Il nipote: "Non rendiamo il Franchi irriconoscibile"

Come scritto da Repubblica (Firenze) la realizzazione del restyling dello stadio Artemio Franchi si complica sempre di più. L’associazione Nervi Project, presieduta dal nipote di Nervi, "concorda con Icomos nel denunciare il pesante impatto che il progetto vincitore del bando avrà sulla struttura originaria di Nervi, contraddicendo l’annunciata volontà di preservarne i valori originari. Confidiamo nell’intervento del ministro per evitare che l’opera diventi irriconoscibile", dice, pubblicando il report dell’ente consultivo Unesco anche sul sito “Salviamo il Franchi”. Un augurio simile anche da Italia Nostra, associazione di salvaguardia dei beni culturali per cui il progetto Campo di Marte è "un’operazione all’insegna del profitto. Il quartiere, soprattutto per la parte commerciale, non ne ha bisogno" dice il presidente fiorentino Leonardo Rombai. Critica anche Sinistra Progetto Comune con Palagi e Bundu: "Lo stadio meritava maggior manutenzione in questi anni. Il Franchi è uno stadio e un monumento: deve esser funzionale e può esserlo tutelando il progetto originale, magari spendendo pure meno".