REP. FI., L'opinione: "Difesa Commisso più solida se..."

All'interno de La Repubblica Firenze troviamo l'opinione di Stefano Cappellini. Di seguito un estratto del suo pensiero: "Dicono che la partita con la Juvesi prepari da sola, ma non farei troppo affidamento sulle frasi fatte. Il Braga incombe e fa pure un po’ paura, arrivarci con un altro rovescio non farebbe bene a nessuno. Continuo a pensare che Commisso dica talvolta cose giuste con modi e toni sbagliati. Mi pare ormai chiaro, però, che l’uomo è fatto così:prendere o lasciare. Per ora meglio prendere, direi. Forse non c’era bisogno di parlare di “porcheria” per i cori “fate ridere”. Quando si è addossato le responsabilità delle spese sul mercato Commisso ha fatto giustizia di una ipocrisia: prendersela con Barone e Pradè non ha senso, è chiaro che non hanno certo agito alle spalle del patron. Magari, però, una autocritica su alcuni evidenti errori nella costruzione del progetto avrebbe reso più solida la difesa".