GAZZETTA, Nzola-Beltran ricorda la coppia Cabral-Jovic

© foto di pietro.lazzerini

Nell'edizione odierna de' La Gazzetta dello Sport il quotidiano si interroga su chi dei due attaccanti appena acquistati dalla Fiorentina sarà il titolare. A Marassi forse nemmeno uno, successivamente ci sarà da fare molti allenamenti, studi ed accorgimenti per vedere il massimo potenziale messo a disposizione a Vincenzo Italiano. Per Nzola c'è la sensazione che servirà ancora un po' di tempo per vederlo al top della condizione. Beltràn, ufficialmente un giocatore della Fiorentina da ieri (il secondo più pagato della storia Viola) oggi sosterrà il primo allenamento in gruppo. Nonostante sia in piena forma, sarà comunque difficile vederlo subito dal primo minuto, e, con tutta probabilità, se Nzola non fosse ritenuto pronto dal tecnico gigliato, partirà titolare uno della vecchia guardia.

Sia nel 433 che nel 4231 i due si spartiranno il ruolo da prima punta. Per decidere chi giocherà dipenderà dallo stato di forma, dalle strategie e dalle squadre avversarie. Un po' come accadeva con Jovic e Cabral la passata stagione. Difficile quindi immaginare una strategia iniziale.