GAZZETTA, Ecco le armi di Italiano per battere il Basilea

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

La Gazzetta dello sport questa mattina si sofferma sulle possibili scelte tattiche della Fiorentina contro il Basilea, tenendo conto delle caratteristiche della squadra di Italiano e dello svantaggio di un gol da cui partirà la sfida. La squadra gigliata in Conference ha vinto con un poker nelle ultime 3 trasferte: 4-0 nei playoff a Braga, 4-1 negli ottavi a Sivas e 4-1 nei quarti a Poznan col Lech. Da quella partita la Viola è andata in calando, tanto che ha rischiato nel ritorno coi polacchi. La Fiorentina è arrivata al rush finale un po’ cotta, dopo le oltre 50 partite giocate (più di tutti) e lo si è visto all’andata col Basilea. Nella ripresa ha finito la benzina e ha lasciato un sacco di spazi agli svizzeri facendosi rimontare. Ora serve una piccola impresa per conquistare la finale. La gara con l’Udinese ha dimostrato che la banda Italiano ha recuperato un po’ di energie, il tecnico dovrà cercare il modo di gestirle al meglio. Per il suo credo e per l’attitudine dei giocatori, non è prevista una gara troppo tattica. La Viola sa giocare in un solo modo: tanto possesso palla, esterni volanti e attacco continuo, mettendo in conto gli eventuali rischi sulle ripartenze. Il tutto senza sbilanciarsi: serve avere più pazienza, perché basta un gol per allungare almeno la sfida. Fuori casa la Viola trova più spazi per colpire.