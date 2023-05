COR. FIO., "Riprendere fiato, riscrivere la storia"

FirenzeViola.it

Il giornalista Ernesto Poesio, nel suo consueto fondo sul Corriere Fiorentino, commenta la vittoria della Fiorentina a Basilea, valsa la finale di Conference League. Di seguito un estratto: “La squadra di Italiano ha sudato, combattuto, segnato, ma anche sbagliato in occasione del gol del Basilea che a un certo punto aveva fatto pensare all’ennesima beffa. E invece la Fiorentina è riuscita nell’impresa di arrivare fino in fondo grazie a una qualità decisamente superiore e un giocatore, Nico Gonzalez, che quando si accende è davvero in grado di fare la differenza. […] Ne è venuta fuori una partita spigolosa, fisica, che i viola a tratti hanno anche subito dimostrando ancora una volta di soffrire le squadre chiuse che cercano il contropiede. Un elemento di cui, in vista delle due finali, Italiano dovrà tenere decisamente conto perché non sempre è possibile recuperare e rimettersi in corsa. […] Un successo, almeno uno, regalerebbe un trofeo che manca da oltre venti anni e insieme porterebbe la certezza di giocare in Europa anche la prossima stagione”.