BARAK, Prenota il posto di Bonaventura. Davanti Beltran

Giacomo Bonaventura è alle prese con un fastidioso problema al tallone destro che lo terrà fuori anche stasera a Monza. Match che salteranno anche il baby Comuzzo e Martinez Quarta (messi ko da una sindrome influenzale) mentre rientreranno sia Duncan che Sottil, il quale ha smaltito a tempo di record la ricaduta del problema muscolare che aveva accusato contro il Verona.

La migliore notizia riguarda il ritorno nell’undici di partenza di Arthur: il brasiliano, decisivo per cambiare l’inerzia della partita di domenica scorsa contro l’Hellas se pur al 3% della sua condizione (come detto da Italiano post Verona), vestirà nuovamente i panni del regista, coadiuvato da Duncan, anch’esso recuperato. Sulla trequarti scelte quasi obbligate, con Barak dietro la punta più Ikoné e Kouame ai suoi lati. In attacco, dopo la rete di domenica, Beltran viaggia verso un’altra maglia da titolare. A riportare il tutto è La Nazione.