MPASINKATU A RFV, Bravo Cabral. Occhio al Sivasspor

Malu Mpasinkatu, dirigente sportivo, ha parlato oggi a Radio Firenzeviola parlando dei temi legati all'attualità della Fiorentina: "L'esultanza di Cabral mi è piaciuta eccome, perché gli hanno annullato un gol che io ancora oggi non ho capito perché. Mi ha ricordato l'episodio in Giappone-Germania al Mondiale, ma secondo me la decisione ha dato a Cabral ancora più rabbia sportiva per dare quella zampata per il gol decisivo. Io lo dico da tempo: il mercato è chiuso e sia lui che Jovic hanno tutto il tempo per mostrare le sue qualità. Poi in coppa c'è una Fiorentina differente, questo ormai è acclarato".

Favorevole all'alternanza?

"Sì. Ognuno si deve meritare il posto perché va schierato chi sta meglio. Io allenatore li tengo sulla corda e pretendo il massimo da calciatori che devono essere più costanti".

E i prossimi avversari del Sivasspor?

"Li conosco. Sono una squadra particolare, capace di risultati strani: hanno vinto col Besiktas ma perso con le ultime. Hanno giocatori esperti, alcuni di origine africana come Musa che ha giocato anche in Champions. Il giocatore più pericoloso è Caicedo, una punta che segna e impegna sempre le difese. L'allenatore è un mestierante, un tecnico navigato che è su quella panchina da 4 anni. La Fiorentina sulla carta è più forte, perché anche il Braga era più forte del Sivasspor: parte nettamente favorita, ma in Europa basta un episodio per finire in difficoltà. Impensieriranno parecchio gli uomini di Italiano".

Chi è favorita per la Conference?

"Io ci metto anche la Fiorentina, è pericolosa per tutte. L'importante oggi è che porti l'entusiasmo di coppa anche in campionato".