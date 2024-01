FEDELE A RFV, In Supercoppa farà la differenza la difesa

FirenzeViola.it

Il dirigente sportivo Enrico Fedele ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola Amore Mio". Ecco le sue parole.

Cosa si aspetta dalla Supercoppa e dalla partita tra Fiorentina e Napoli?

"E' un torneo con tanti interessi sotto e con tutte queste competizioni e tornei in giro per il mondo i calciatori saranno costretti a giocare troppe partite in un'unica stagione. Riguardo la partita di domani penso che la Fiorentina abbia ottime trame offensive ma che difenda male, rischia molto e non ha giocatori di tamponamento. Per questo il Napoli potrebbe riuscire a vincere contro la Fiorentina. Le due difese di queste squadre non sono all'altezza degli attacchi, alla Fiorentina sta mancando molto Nico Gonzalez. In compenso ha Beltran che sta crescendo e segnando, potrà segnare ancora di più in futuro. Gli attaccanti forti sono quelli che hanno continuità e che segnano in diversi anni, non importa che l'attaccante segni tanti gol in una sola stagione. La prima cosa importante di un allenatore bravo si vede da come si comporta la propria difesa".

Un pensiero su Italiano che è stato cercato dal Napoli?

"Italiano è stato un obiettivo del Napoli, ma il mercato lo sta facendo per quest'anno per arrivare al quarto posto a fine campionato. Gli acquisti non sono stati presi per il prossimo anno, fino ad ora sono stati comprati giocatori doppioni per essere riserve ma non elementi che servono e mancano alla squadra come un centrocampista che sappia gestire la difesa".

Cosa ne pensa di Gollini e Mazzarri?

"Gollini è un ragazzo che ha qualità importanti ma come molti portieri è un po' stravagante perché si è perso durante la sua carriera. Mazzarri serviva al Napoli come medico di famiglia per curare i problemi di casa, adesso deve allenare in base alle sue volontà e capacità, non deve snaturarsi ma deve gestire la squadra come sapeva già fare".

Un commento su De Rossi alla Roma?

"Potrebbe essere l'unico elemento per contrastare l'infatuazione dei tifosi per Mourinho, ma nel calcio conta una sola cosa ovvero il risultato. Anche il Napoli stava per perdere contro la Salernitana facendo scatenare un'altra contestazione ma nel calcio bastano trenta secondi per cambiare una partita e ribaltarla, la Fiorentina invece alterna grandi prestazioni a brutte cadute".