FOTO FV, Cena per torneo Ballerini: tanti ex viola presenti

Fonte: dal nostro inviato, Niccolò Santi

Questa sera è in programma una cena di presentazione della 13^ edizione del torneo benefico “Renato Ballerini” organizzato dalla scuola calcio A.S.D. Impruneta Tavarnuzze in collaborazione con la fondazione Tommasino Bacciotti e la fondazione Artemio Franchi. Sono presenti tanti ex viola come Claudio Piccinetti, Celeste Pin, Moreno Roggi, Claudio Merlo, Luciano Chiarugi, Alberto Malusci e Sergio Carpanesi. Oltre a personaggi come Francesco Franchi (figlio di Artemio), Paolo Bacciotti e il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini.