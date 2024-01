VIOLA, A Riyad al completo: out solo Castro. Commisso...

Fonte: di Luciana Magistrato

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Tutta la squadra è partita alla volta di Riyad dove fra tre giorni la Fiorentina giocherà contro il Napoli. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it anche i vari infortnati hanno seguito il resto del squadra e la dirigenza al completo. L'unico a non partire per l'Arabia Saudita è stato Castrovilli, che è rimasto a Firenze a svolgere lavoro differenziato per recuperare dall'infortunio al ginocchio. Al momento non è neanche previsto che il presidente Rocco Commisso raggiunga la squadra nella capitale araba.