MONTELLA, Turchia? Saremo la squadra più giovane

La Turchia è quasi pronta per Euro2024 e Vincenzo Montella annuncerà presto i nomi dei giocatori convocati per la competizione. Il CT è intervenuto oggi in una conferenza stampa: "Siamo una squadra giovane ma siamo pronti. Faremo del nostro meglio. Sappiamo che troveremo grande sostegno dei nostri tifosi in Germania. Ci siamo preparati bene e non dimentichiamo che siamo la squadra più giovane. Quando i giovani sono in campo, è importante che giochino senza pressioni, con gioia e divertimento, anche se poi devono assumersi le responsabilità".