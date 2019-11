FAGGIANO, Subita qualche svista contro i viola

Intervenuto in mixed zone, il direttore sportivo crociato Daniele Faggiano ha così parlato al termine del match di Firenze: "La squadra ci ha messo il cuore, molti erano stanchi negli ultimi minuti. E' stata una bella partita, forse nel primo tempo siamo stati un po' penalizzati da qualche svista, però forse l'ho vista solo io. Ogni tanto cambiano il protocollo, ma ci stiamo aggiornando tutti. Pure l'AIA sta aggiornando il tutto: ora il VAR non può più fermare il gioco se l'arbitro fa continuare. Siamo stati penalizzati noi col Sassuolo, ma ora c'è un altro protocollo che stabilisce il contrario. Se l'arbitro dà il rigore a Darmian contro il Verona, il VAR non può dire che non è rigore. Il rigore c'era, ma l'arbitro non lo ha visto e il VAR non può intervenire in una situazione non eclatante. La nostra prestazione? Possiamo dare di più secondo me, possiamo concludere di più: le azioni vanno concluse, anche se non si fa gol".