A NAPOLI RIVOLUZIONE IN VISTA BASILEA? MA MILENKOVIC E AMRABAT OK. DAVANTI JOVIC

Oggi alle 18 sarà a prescindere una festa scudetto per il Napoli, con Spalletti che farà giocare probabilmente l'undici migliore da far applaudire ad un Maradona strapieno, mentre la Fiorentina, che proverà a fare la guastafeste e a portare via punti per lei preziosi, avrà anche la testa al Basilea. Ecco la sintesi delle scelte dei due tecnici insomma, da obiettivi e pensieri di formazione in questo momento contrastanti. Vincenzo Italiano pensa soprattutto al Basilea e proprio per questo motivo ha lasciato a casa Cabral, complice una botta di poco conto rimediata in allenamento venerdì, così in attacco spazio a Jovic.

In difesa invece deve rinunciare obbligatoriamente a Quarta squalificato ma Milenkovic sarà sicuro titolare visto che dovrà saltare invece la gara di Conference sempre per squalifica. Magari in coppia con Ranieri che insieme hanno già ben figurato. Dietro potrebbe esserci un turno di riposo anche per un terzino con Terzic più a sinistra che a destra, sulla scia dell'entusiasmo per il gol con la Samp. A centrocampo rientra Amrabat, magari in coppia con Duncan anche lui rivitalizzato dal gol con la Samp e un buono spezzone con la Salernitana.

Sulla trequarti Bonaventura è tornato in campo contro la Salernitana, sta al tecnico capire se utilizzarlo anche contro il Napoli per aumentargli il minutaggio o risparmiarlo per il Basilea, altrimenti pronti uno tra Barak e Castrovilli. Davanti si è già detto di Jovic, mentre sugli esterni difficilmente il tecnico metterà in campo Gonzalez che vorrà invece risparmiare per giovedì, così come fece in occasione della semifinale di Coppa Italia. Più probabile vedere Kouame e Sottil o l'ivoriano con Ikoné.

NAPOLI (4-3-3): 1 Meret; 22 Di Lorenzo, 55 Ostigard, 3 Kim, 19 Bereszynski; 99 Anguissa, 4 Demme, 7 Elmas; 11 Lozano, 9 Osimhen, 81 Raspadori.

A disposizione: 95 Gollini, 16 Idasiak, 5 Juan Jesus, 17 Olivera, 13 Rrahmani, 68 Lobotka, 20 Zielinski, 70 Gaetano, 23 Zerbin, 31 Zedadka, 18 Simeone, 77 Kvaratskhelia.

Allenatore: Spalletti.

FIORENTINA (4-2-3-1): 1 Terracciano; 2 Dodo, 4 Milenkovic, 16 Ranieri, 15 Terzic; 34 Amrabat, 32 Duncan; 99 Kouame, 72 Barak, 33 Sottil; 7 Jovic.

A disposizione: 31 Cerofolini, 51 Vannucchi, 23 Venuti, 98 Igor, 3 Biraghi, 38 Mandragora, 5 Bonaventura, 10 Castrovilli, 42 Bianco, 8 Saponara, 77 Brekalo, 11 Ikoné, 22 Gonzalez.

Allenatore: Italiano.