TRAMEZZANI, Viola merita un trofeo. Brugge? 50 e 50

FirenzeViola.it

Per commentare gli impegni delle squadre italiane in Europa, mister Tramezzani è intervenuto in esclusiva a Tag24: "Credo che tra Fiorentina e Club Brugge sia un 50 e 50. Ho grande fiducia nell’allenatore, in Italiano, per tutto quello che ha dimostrato in questi anni e non solo a Firenze. Le due finali dello scorso anno gli hanno dato convinzione e la possibilità di tornare in finale anche in questa stagione c’è. Vogliono vincere e portare a casa un trofeo dopo tanti anni. Questo vale mille motivazioni”.

Continua però a mancare un grande attaccante alla viola?

“Belotti e Beltran non sono dei bomber, ma nonostante questo la squadra trova sempre tante risorse per essere pericolosa e offensiva. E’ chiaro però che servirebbe qualcuno in grado di capitallizzare al massimo tutto il gioco che questa squadra crea. Questo potrebbe fare la differenza”.