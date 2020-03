SPADAFORA, Calcio non si è preso le responsabilità

"Lo sport si è fermato forse in ritardo? Mi sembra un eufemismo. Il calcio non ha voluto prendersi le sue responsabilità". Sono le parole pronunciate a "L’aria che tira", su La7, dal Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora. E aggiunge: "L’unica federazione che non ha preso in autonomia la decisione di fermare le partite è la Lega Calcio. E non ha preso questa decisione in autonomia solo per una questione economica: oggi con il DPCM la Lega e Sky non litigano più per questioni economiche. Le altre federazioni avevano già deciso in autonomia di fermarsi perché non avevano questi interessi".