SERBIA, Jovic e Milenkovic convocati in Nazionale

© foto di Giacomo Morini

Il commissario tecnico della nazionale serba Dragan Stojkovic ha annunciato in questi minuti la lista dei giocatori convocati in vista delle prossime partite di qualificazione agli Europei contro Ungheria e Lituania. Tra i giocatori chiamati anche di due viola Luka Jovic (di recente non inserito nella lista Uefa dalla Fiorentina e con un futuro ancora incerto) e Nikola Milenkovic. Presente anche l'ormai ex gigliato Aleksa Terzic, da poco passato al Salisburgo. Ecco, da Instagram, l'elenco completo dei nomi scelti da Stojkovic: