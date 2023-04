NARDELLA, Il Franchi sarà meglio del Miejski di Poznan

FirenzeViola.it

Dario Nardella è tornato a parlare della questione stadio. Il sindaco di Firenze, durante la conferenza stampa di presentazione dell'evento “LVMH - YOU&ME. Incontra il tuo mestiere d’eccellenza”, ha risposto a chi chiedeva un commento a quanto affermato nelle scorse ore dal centrocampista viola Giacomo Bonaventura che ha detto di auspicare che presto i tifosi della Fiorentina possano avere uno stadio bello e funzionale come quello di Poznan. Ecco le parole di Nardella raccolte da Italpress: "Lo studio Arup che ha vinto il concorso internazionale per lo stadio ‘Franchi’ ha realizzato piu’ di 50 stadi nel mondo ed io credo che il progetto per il nuovo stadio di Firenze è molto bello, ed anche molto più bello di quello di Poznan, con tutto il rispetto, perché ha una grande storia, quella dell’ingegner Nervi, avrà una grande funzionalità anche grazie agli interventi che saranno fatti per renderlo di livello mondiale dal punto di vista della qualità dei servizi, ed anche della fruizione della godibilità sportiva degli eventi. Uno stadio che fra l’altro verrà realizzato in meno tempo rispetto a quello necessario per costruire l'impianto di Poznan”.