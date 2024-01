DIONISI, La vittoria coi viola ci ha dato consapevolezza

FirenzeViola.it

Vigilia di campionato per il Sassuolo che affronterà domani sera la Juventus all'Allianz Stadium di Torino. Alessio Dionisi ha parlato così in conferenza stampa.

Cosa vi ha lasciato la vittoria con la Fiorentina?

"Ho letto le interviste dopo la partita, non ultima l'intervista di Consigli, e capisco che ha dato una bella spinta. La partita è stata 'sporca', nel senso che il primo tempo è stato giocato bene concedendo poco o niente, nel secondo ci siamo abbassati contro una squadra forte che abbassa tutte le squadre della Serie A, e la squadra si è ritrovata. Leggendo le parole dei ragazzi parlano di una spinta positiva ma so che lo vogliamo dimostrare e dico dimostriamo quello che abbiamo detto, dimostriamo di essere migliorati, perché è sempre un esame continuo La partita con la Fiorentina ha dato un po' di sicurezza, ha dato un po' di calma, ma a me piace parlare di consapevolezza".