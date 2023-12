CHAMPIONS, Le date: inizia la Lazio a San Valentino

FirenzeViola.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

La uefa ha ufficializzato le date degli ottavi della Champions League che vedrà impegnate Lazio, Inter e Napoli. I laziali saranno i primi a scendere in campo il 14 febbraio in casa contro il Bayern, il 20 debutto in casa anche per l'Inter, il 21 il difficile match del napoli che ospita il Barcellona. Ecco il calendario.

13 febbraio Copenaghen-Manchester City; Lipsia-Real Madrid

14 febbraio Psg-Real Sociedad; Lazio-Bayern Monaco

20 febbraio Inter-Atletico Madrid; Psv-Borussia Dortmund

21 febbraio Porto-Arsenal; Napoli-Barcellona

5 marzo Real Sociedad-Psg; Bayern Monaco-Lazio

6 marzo Manchester City-Copenaghen; Real Madrid-Lipsia

12 marzo Arsenal-Porto; Barcellona-Napoli

13 marzo Atletico Madrid-Inter; Borussia Dortmund-Psv Eindhoven