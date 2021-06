CAIRO, Belotti alla Juventus? Non scherziamo...

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, MOENA: OK AL VIOLA VILLAGE. PER AMICHEVOLI... Il Trentino riapre ai ritiri visti gli ingenti danni che il Covid ha comportato nel 2020 alle località che di solito ospitavano i club di calcio, come Moena e Dimaro che ospitano Fiorentina e Napoli (ma in zona ci sono anche Cagliari e Bologna tra i club di A). Ma per... Il Trentino riapre ai ritiri visti gli ingenti danni che il Covid ha comportato nel 2020 alle località che di solito ospitavano i club di calcio, come Moena e Dimaro che ospitano Fiorentina e Napoli (ma in zona ci sono anche Cagliari e Bologna tra i club di A). Ma per... NOTIZIE DI FV DT VENEZIA A FV, GATTUSO APPREZZERÀ MALEH: È UMILE Paolo Poggi, dt del Venezia, ha parlato così in esclusiva a FirenzeViola.it di Youssef Maleh: Con Gattuso come potrebbe trovarsi? "Bene e non ho dubbi su questo. Maleh innanzitutto è un ragazzo che sa giocare un po’ ovunque, poi credo... Paolo Poggi, dt del Venezia, ha parlato così in esclusiva a FirenzeViola.it di Youssef Maleh: Con Gattuso come potrebbe trovarsi? "Bene e non ho dubbi su questo. Maleh innanzitutto è un ragazzo che sa giocare un po’ ovunque, poi credo... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 09 giugno 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi