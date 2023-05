BRAMBATI, Sono felice per la Fiorentina e per l'ambiente

FirenzeViola.it

L'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati, a TMW Radio, ha detto la sua sulle italiane nelle finali di coppa: "La finale va meritata e credo ci sia merito di tutte le squadre italiane. La Roma mi sembra che sia la squadra che ha meritato compiendo degli sforzi oltre quello che dal punto di vista tecnico poteva avere. Il fatto che Mourinho abbia basato tutto sulla fase difensiva rafforza la tesi che c'erano organici superiori ma che non sono arrivati in finale. Sono contento per la Fiorentina, è un ambiente che di solito non arriva ad alzare trofei da anni e mi fa piacere che sia in due finali".