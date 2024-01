ACF, Festeggia le 200 gare di Milenkovic in serie A

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Con lo spezzone di gara giocato contro l'Udinese, Nikola Milenkovic ha tagliato il traguardo delle 200 gare in serie A (tutte in maglia viola, mentre complessivamente le gare ufficiali in viola sono 240). Anche la Fiorentina celebra il giocatore serbo che tra l'altro potrà impinguare il numero delle partite visto che ha un contratto fino al 2026. Ecco il post della Fiorentina: