DURANTE A FV, Palle più veloci per Jovic e Cabral

L'anno è appena iniziato e oggi parte anche la sessione invernale di calciomercato. Per cercare di analizzare il mercato viola e la prima parte di stagione della Fiorentina, FirenzeViola.it ha contattato in esclusiva l'intermediario di mercato Sabatino Durante. Queste le sue dichiarazioni rilasciate ai nostri microfoni:

Durante, secondo lei dove si dovrebbe rinforzare la Fiorentina nel mercato di gennaio?

"Soprattutto in mezzo al campo. Amrabat è un combattente, ha forza fisica e dinamismo, ma se giochi con tre attaccanti la palla deve arrivare più velocemente ai due esterni, ma in generale meglio se la palla viaggia più spedita possibile e possibilmente in avanti. Il marocchino andrebbe affiancato con un centrocampista dai piedi buoni che fa viaggiare la palla velocemente e con qualità di passaggio".

Il duo Jovic-Cabral, basterà per arrivare in Conference League?

"Sono due ottimi attaccanti, possono giocare insieme o alternati, dipende se giochi a tre là davanti o a due. Il problema non è la qualità dei due, ma la lentezza della manovra. Ho visto la Fiorentina due volte dal vivo e più volte dalla tv: manovra spesso troppo lenta, il che significa che i due, o i tre là davanti, si trovano a dover scardinare difese chiuse. Se la palla arriva più velocemente ci sono più spazi e gli attaccanti hanno vita più facile. È bravo quell’allenatore che fa giocare la squadra sfruttando le qualità dei singoli. Amrabat del Marocco che abbiamo visto al Mondiale era più simile a quello di Verona che a quello di Firenze. Il giocatore è sempre quello, ma in un contesto rende 60% in un altro 110%. Gli allenatori devono adattarsi alle qualità dei giocatori e non viceversa. Per questo motivo Carlo Ancelotti è il migliore".

Secondo lei come mai la squadra non ha reso fin da subito?

"Soprattutto per qualche infortunio di troppo, poi qualche giocatore non ha reso come lo scorso anno. Secondo me ci sono comunque buone possibilità per arrivare in fondo in Conference League"