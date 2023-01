CHIARUGI A FV, Sono deluso, perché Nico non gioca?

Per commentare la sconfitta contro il Torino la redazione di Firenzeviola.it ha contattato in esclusiva Luciano Chiarugi, ex attaccante della Fiorentina: "Sono molto deluso, nel secondo tempo il Torino è calato ed ha perso le misure permettendoci di creare azioni, ma nel primo tempo ci hanno messo sotto con tante occasioni e la partita di Ricci è stata straordinaria, quando giochi con così tanti giovnai il futuro potrebbe essere interessante, anche Seck ha creato molto. La Fiorentina non mi è piaciuta, Juric ha cercato di partire forte ed ha messo in difficoltà i viola".

"Parliamo sempre di Gonzalez e Jovic, non capisco perchè non giochino dall'inizio, non si capisce cosa ha Nico, se sta bene o male, non riesco a capire perchè tutte le domeniche non possa partire dall'inizio, se è la punta di diamante perchè gioca così poco. Se vediamo come hanno giocato Kouame e Saponara hanno provato a darsi da fare ma sono stati nulli e sovrastati dal Torino. Non avrei tolto Bonaventura, era un po' nervoso ma era il migliore dei viola, il Torino poteva anche raddoppiare la partita".

Ancora su Gonzalez: "Quando si convoca un giocatore, significa che sta bene e può giocare, mettendolo nel secondo tempo si rischia di complicare la vita, anche oggi è cascato spesso per terra, ha fatto un buon corss ma non ha fatt niente per il valore che tutti dicono, mi sembra sempre un oggetto misterioso. Anche Amrabat tolto e non stava andando male, non capisco perché lo ha tolto. C'è moltissima confusione in questo momento, il mio rammarico è di non capire dopo tanti mesi quale è la squadra titolare, lo zoccolo duro ancora non è chiaro. Jovic a Roma è stato inguardabile, ma anche il Torino con lo Spezia è stato, oggi erano concentrati ed avevano voglia di venire a Firenze per vincere. Non mi è piacita in nessun settore la Fiorentina, se devio salvare qualcuno salvo Bonaventura che l'ho visto sempre concentrato ed ha dimostrato di tenere alla Fiorentina".