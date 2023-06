FirenzeViola.it

© foto di luca.bargellini

Come riporta Tuttomercatoweb.com, ci sarebbero stati nuovi contatti tra la Fiorentina e Pasquale Luiso per la panchina della Primavera. Niente di definito, visto che su di lui c'è anche la Fermana in Serie C, ma resta un'opportunità da tenere in considerazione