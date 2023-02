EMPOLI-FIORE, Le formazioni: negli azzurri c'è Tonelli

Scendono in campo alle ore 14 presso il centro sportivo Petroio di Vinci le formazioni di Empoli e Fiorentina Primavera, che si affrontano in un derby dell'Arno valido per la seconda giornata del girone di ritorno del campionato di Primavera 1. Ecco le scelte ufficiali di Buscè ed Aquilani per la sfida, che sarà arbitrata dal signor Petrella di Viterbo e sarà visibile su Sportitalia:

EMPOLI: Stubljar; Barsi, Degli Innocenti, Tonelli, Alessio, Fini, Guarino, Ignacchiti, Angori, Tropea, Nabian. All. Buscè.

FIORENTINA: Martinelli; Gentile, Krastev, Lucchesi; Kayode, Falconi, Amatucci, Berti, Favasuli; Distefano, Toci. All. Aquilani.

Arbitro: Petrella di Viterbo.