ANGELONI, Siamo amareggiati per quanto successo

Nel day after della sconfitta contro la Roma nella finale di Coppa Italia Primavera, Valentino Angeloni ha commentato il ko subito ai supplementari dalla Fiorentina Primavera. Ecco le parole del direttore tecnico del settore giovanile viola: "Siamo ancora molto arrabbiati per quanto successo, l'arbitro di ieri si è dimostrato non all'altezza di una finale ed ha fatto errori gravi e pesanti. Rimane comunque la felicità per la prestazione che abbiamo fatto, ci consola per l'ottimo lavoro fatto dai ragazzi. Conta il percorso di crescita fatto finora. Adesso guardiamo ai playoff di campionato.



Stiamo creando un grande gruppo, con grandi valori. Passaggio in prima squadra? Per i ragazzi non è semplicissimo. Su Aquilani vi dico che ancora non abbiamo parlato di futuro. Abbiamo un ottimo rapporto ed ancora un anno di contratto. Il mister ha sempre dimostrato umiltà e passione, senza mai aver fretta".