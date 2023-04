ACF U17, I ragazzi di Galloppa qualificati ai playoff da terzi

FirenzeViola.it

© foto di Simone Lorini

Arrivano ottime notizie dal settore giovanile viola. Nella 13ª e ultima giornata di ritorno del girone A, la Fiorentina Under 17 di Daniele Galloppa vince 6-3 contro il Sassuolo di Simone Pavan a Scandicci (FI) concludendo i gironi eliminatori come la terza miglior prima classificata a 57 punti. Chiude al 2° posto, complice il pari 0-0 tra Parma e Genoa (entrambe qualificate ai play off rispettivamente come terza a 49 e quarta a 48), la Juventus di Piero Raffaele Panzanaro che, grazie al pareggio a reti bianche contro il Bologna di Denis Biavati (qualificata ai play off come miglior quinta), conquista l’accesso ai quarti di finale come terza miglior seconda.