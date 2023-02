VERETOUT, PSG? In campo siamo stati dei guerrieri

Jordan Veretout, ex centrocampista di Roma e Fiorentina, ha parlato dopo la vittoria in Coppa di Francia del suo Marsiglia contro il PSG per 2-1: "Sapevamo di poter battere il PSG, non ci siamo arresi e abbiamo battuto una grande squadra, tutti insieme. Questa vittoria è per i tifosi che ci hanno spinto fino alla fine. Per competere contro un top club devi dare tutto, andare in battaglia. In campo c'erano dei guerrieri e abbiamo resistito fino all'ultimo minuto".