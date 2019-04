SILVA, Il palo gli nega il gol al debutto in C.Libertadores

EX VIOLA MONELLI, VIOLA PARTITI BENE POI MEGLIO LA DEA. ILICIC... Paolo Monelli, ex centravanti di Lazio e Fiorentina, ha assistito ieri sera alla vittoria dell'Atalanta contro i viola, a Bergamo. “La partita credo sia stata equilibrata, nei 180 minuti meglio l’Atalanta. Se dopo 10-15 minuti la Fiorentina fosse andata 2 o 3... Paolo Monelli, ex centravanti di Lazio e Fiorentina, ha assistito ieri sera alla vittoria dell'Atalanta contro i viola, a Bergamo. “La partita credo sia stata equilibrata, nei 180 minuti meglio l’Atalanta. Se dopo 10-15 minuti la Fiorentina fosse andata 2 o 3... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 26 Aprile 2019. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi