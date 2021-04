PASQUAL, Viola, adesso ci vuole un progetto preciso

L'ex difensore Manuel Pasqual è intervenuto in diretta a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio, dove ha parlato anche del momento della Fiorentina. Ecco le sue parole: "Guardando la gestione Commisso nel complesso, il primo anno non era semplice perché ha dovuto rincorrere sin da subito, entrando tardi. Quest'anno la squadra non è partita bene, e credo che l'ambizione di Commisso sia quella di navigare almeno a sinistra della classifica e riportare la Fiorentina in Europa. Ci vuole però un progetto tecnico ben preciso, e deve anche avere tempo, lui col suo staff, di lavorare. Questa cosa manca nel calcio italiano. L'iniziativa per Astori? L'ha lanciata Cure To Children e il Comune di Firenze. Nella zona dell'Isolotto sarà fatto un murales in suo onore, perché rimanga un simbolo della città di Firenze. Ora comune e famiglia stanno raccogliendo soldi: il disavanzo di questi fondi sarà destinato a Cure To Children per attività ben precise nell'associazione. Mi è stato chiesto di aiutare a promuovere la cosa, e lo faccio con orgoglio".