ODRIOZOLA, Firenze? Bellissimi ricordi. Là ho tanti amici

Il terzino ex viola, Alvaro Odriozola, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida di Champions League contro l'Inter. Lo spagnolo ha citato anche il suo passato in maglia viola. Queste le sue dichiarazioni: "Ho dei bellissimi ricordi della mia esperienza a Firenze, là ho tanti amici. Ora siamo tornati in Italia con la squadra della mia città e del mio cuore ed è un sogno per me e per noi. Sono felice di essere tornato in Italia per una partita così bella contro una squadra come l'Inter che è la più forte del calcio italiano".

Quanto è cambiata l'Inter rispetto ai tempi della Fiorentina?

"Ho visto alcune differenze rispetto a due anni fa, quando erano già molto forti. L'anno scorso hanno fatto la finale di Champions, ora è tutto molto più automatizzato e tutti sanno cosa devono fare sul campo. Anche noi però siamo insieme da tanti anni e tutti sappiamo cosa dobbiamo fare, sarà una partita molto bella e molto difficile ma siamo pronti".