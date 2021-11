MALCUIT, A gennaio lascerà sicuramente il Napoli

Non c'è solo il caso di Lorenzo Insigne ad agitare le acque in casa Napoli: De Laurentiis ha come obiettivo un taglio di 30 milioni del monte ingaggi nella rosa. Dries Mertens, che ha un ingaggio da 4 milioni a stagione, ha anche una opzione per il terzo anno che non farà scattare a queste condizioni economiche, sottolinea oggi Il Mattino. Discorso diverso per David Ospina: il colombiano guadagna 1,6 milioni a stagione e molto dipende anche dal gioco degli equilibri con Meret. In ogni caso, sul tavolo di Ospina non ci sono offerte. Andranno via, senza dubbi, Faouzi Ghoulam e Kevin Malcuit, con il terzino algerino che pesa con 8 milioni di euro a stagione dal 2017 mentre Malcuit prende 1,3 milioni netti all’anno.