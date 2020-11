LUCCHESI, Prandelli? Contratto da 6 mesi riduttivo

Non ha troppi dubbi Fabrizio Lucchesi su Cesare Prandelli. Il dirigente sportivo con un trascorso alla Fiorentina, interrogato da TuttoMercatoWeb.com se fosse o meno favorevole alla scelta, si è espresso così: "Sì, è un gran professionista e un grande uomo, non ha nessun difetto. L'unico problema è la durata del contratto: perché solo sei mesi? Prandelli traghettatore? Mi sembra riduttivo per un tecnico del suo valore. Il valore di un tecnico deriva dalla sua autorevolezza e capacità ma anche dalla forza della società. Ci sono giocatori che hanno due o tre anni di contratto che possono dire: ma tra sei mesi questo allenatore va via... Altro problema: la Fiorentina per diventare di profilo alto non può programmare a due mesi. Si programma a gennaio per l'anno successivo e con quale allenatore? Sarri è interessato a mio parere ai viola per la sue radici e appartenenza. Il problema di Sarri è però fargli fare la squadra, dargli la possibilità di sviluppare un grande progetto e di avere autonomia operativa. Altrimenti i big vanno altrove".