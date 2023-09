L. CHIESA, Tifo viola, ho sofferto per l'addio di Fede

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Nell'edizione odierna, Il Secolo XIX riporta alcune parole di Lorenzo Chiesa: il figlio e "fratello d'arte", attualmente alla Sampdoria dopo anni di settore giovanile della Fiorentina, ha raccontato il difficile periodo che ha seguito il passaggio di Federico Chiesa alla Juventus:

"Quando Fede passò alla Juve, ho ricevuto molti insulti dai supporter viola e ci sono stato molto male. Per me, che sono pure un tifoso della Fiorentina, non è stato facile. Ma adesso ho superato quel momento- ha riferito il classe 2004, che poi ha espresso il sogno di "esordire in Serie A con la Samp come ha fatto papà. A volte ci sono delle difficoltà ad essere figli d'arte, ma vivo bene questa condizione. Io lo vedo solo come un padre, non come un personaggio pubblico".