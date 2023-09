JUVE, Mercato bloccato da mancata cessione di Vlahovic

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In casa Juventus si è appena conclusa una sessione di mercato priva di grossi colpi. Il motivo lo riporta il Corriere dello Sport: il mercato doveva essere infatti finanziato dalla cessione di Dusan Vlahovic. Secondo quanto rivela il Corriere. i bianconeri già nei mesi scorsi avevano pensato di salutare il centravanti serbo: non tanto - o non solo - per prendere un giocatore più funzionale al gioco di Allegri, ma anche - se non soprattutto - per motivi economici.

Arrivato nel gennaio 2022 dalla Fiorentina per 80 milioni (70 alla Fiorentina, più 5 di bonus garantiti e altrettanti di bonus facili), Vlahovic era destinato alla cessione dopo il secondo anno al fine di portare al club tra i 120 e i 140 milioni. Purtroppo la pubalgia e le evidenti difficoltà di natura tecnico-tattica non gli hanno permesso di segnare una ventina di gol a campionato: mancato traguardo che quindi non ha portato altri club a presentare offerte in linea con le aspettative bianconere.