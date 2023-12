JOAQUIN, Firenze avrà sempre un posto speciale per me

FirenzeViola.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Protagonista di un lungo speciale su DAZN, Joaquin ha parlato del suo passaggio a Firenze dopo l'esperienza in Spagna: "Lasciai il Betis nel 2006 e per me non fu una decisione facile. Sono stato via 9 anni tra Valencia, Malaga e Fiorentina. Firenze fu un'esperienza meravigliosa. Da giovane mi contattarono squadre come il Chelsea, ma scelsi di rinunciare ai soldi, perché ero felice qui. Giocare contro il Betis per me era una sensazione terribile. Per questo quando andai via dal Malaga decisi di andare all'estero e andai alla Fiore. Ho ancora tanti amici in Italia, Borja Valero per esempio.

Il primo anno vivevo a Fiesole, sulle colline quindi non mi sono vissuto la città. Nel secondo anno invece mi trasferii in un appartamento dove stava Ambrosini. Gli dissi che volevo stare in centro, e lui mi rispose che avrebbe lasciato da poco quella casa. Era molto bello, vicino Ponte Vecchio. Questo mi cambiò la vita, iniziai ad andare a cena con gli amici e mia moglie. Firenze avrà sempre un posto speciale nel mio cuore".