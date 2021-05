ITALIA, C'è la firma: Mancini ha rinnovato fino al 2026

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, CASTROVILLI: IL N° 10 VERSO IL CAMBIO DI AGENTE Tempo di cambiamenti per Gaetano Castrovilli: secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, il calciatore, che sta vivendo un momento particolare della propria carriera ed una stagione che da un po' lo vede sotto il rendimento sperato ma valsa comunque la... Tempo di cambiamenti per Gaetano Castrovilli: secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, il calciatore, che sta vivendo un momento particolare della propria carriera ed una stagione che da un po' lo vede sotto il rendimento sperato ma valsa comunque la... NOTIZIE DI FV PRIMAVERA, RIFORMA DEL CAMPIONATO: SI DECIDE L'8/6 Niente di fatto - almeno per oggi - per quanto riguarda la riforma del campionato Primavera. Come noto infatti, uno dei temi che doveva essere discusso nel corso del Consiglio Federale andato in scena stamattina era quello relativo al cambio del format del Primavera 1 che... Niente di fatto - almeno per oggi - per quanto riguarda la riforma del campionato Primavera. Come noto infatti, uno dei temi che doveva essere discusso nel corso del Consiglio Federale andato in scena stamattina era quello relativo al cambio del format del Primavera 1 che... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 17 maggio 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi