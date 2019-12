GRAZIANI, Vlahovic mi ricorda Vieri da giovane

Per dire la sua sul momento in casa viola è intervenuto in diretta a TMW Radio, durante Maracanà, l'ex attaccante Francesco Graziani. Questo ciò che ha detto: "Fiorentina-Roma? Smalling, se sta bene, lo metterei in campo. L'infortunio è stato breve, non ha perso ritmo e forma. Tutti danno per scontato che se sta bene, gioca. Se il giocatore ti dà l'ok, lo fai giocare. Poi è diventato indispensabile negli ultimi tempi. Sono andato a trovare Montella in settimana. Vincenzo sta bene, sa che i risultati sono la sua spada di Damocle ma l'ho visto bene. Ho visto un allenamento intenso, fatto con grande passione. Credo che anche in caso di sconfitta, ma combattendo, potrebbe cavarsela. Contro la Roma ci sta perdere, così come con l'Inter. Hanno dato fastidio le sconfitte precedenti con squadre al suo livello. Chiesa? Le preoccupazioni aumentano. A gennaio non lo darei via. Deve rimanere fino alla fine, specialmente quest'anno, per aiutare la squadra. Ma se ci sono richieste indecenti, a cui non credo ora... Vlahovic? Mi ricorda il Vieri giovane, un po' grezzo, forte fisicamente".