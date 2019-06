Il Genoa continua a inseguire l'obiettivo Gerson per il centrocampo: stando a quanto da noi raccolto, è stata presentata oggi una nuova offerta alla Roma per il centrocampista, di 10 milioni per il club giallorosso e con proposta di ingaggio vicina al milione e mezzo. Il ragazzo sta valutando l'offerta del Grifone e si è preso un po’ di tempo.