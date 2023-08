FROSINONE, Trattativa in fase avanzata per Lirola

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Colpo a sorpresa in vista per il Frosinone. Stando a quanto raccolto da TuttoFrosinone.com, è sempre più vicino alla squadra di Eusebio Di Francesco, Pol Lirola.

Tenuto in gran segreto dalla dirigenza gialloblù che, da giorni, lo sta trattando sottotraccia, i contatti con l’Olympique Marsiglia sono in fase avanzata: l’affare viaggia spedito verso la conclusione sulla base di un trasferimento in prestito secco. Sulle tracce del terzino destro classe ’97 figurano anche Genoa e Torino, ma il lavoro di convincimento svolto dal direttore Angelozzi con la complicità di Eusebio Di Francesco sta pian piano facilitando il raggiungimento della fumata bianca.