FELIPE, L'ex viola può finire in B: c'è il Perugia

Il Perugia è alla caccia di rinforzi difensivi in questo mercato di gennaio e starebbe guardando con grande interesse a Felipe Dalbello, classe ‘84, della SPAL. Un giocatore che piace non solo per l’esperienza, ma anche per la sua capacità di giocare sia nella linea a tre sia in quella a quattro permettendo così a Serse Cosmi di utilizzare entrambi i suoi moduli preferiti (3-5-2 e 4-3-1-2). Lo riporta Perugia24.net.