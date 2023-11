EX VIOLA, Toni: "Vlahovic? Al Franchi l'ho visto sereno

FirenzeViola.it

Dusan Vlahovic non trova il gol da inizio settembre: dopo un buon avvio di stagione, con quattro gol nel primo mese di campionato, il serbo si è bloccato complice anche i continui problemi fisici. Dell'ex viola ha parlato alla Gazzetta dello Sport un altro ex Fiorentina come Luca Toni: "Quando è entrato contro Fiorentina e Cagliari, mi è sembrato sereno: questo è un ottimo punto di ripartenza, soprattutto perché ultimamente è sempre stato Kean il titolare. Moise, al di là che non ha segnato per una questione di centimetri, ha fatto bene. Ma resto convinto che Dusan possa segnare ancora 20 gol perché i bomber come lui, quando decollano, sono in grado di realizzare 4-5 gol in una settimana. Serve una scintilla, magari alla ripresa decide il derby d’Italia e gli svolta la stagione».

Toni ha parlato anche del prossimo derby d'Italia, Juventus-Inter in programma il 26 novembre: "L’Inter è più forte, almeno sulla carta. Allegri può giocare bene o male, quelli sono anche gusti, però finora sta facendo qualcosa di eccezionale a livello di risultati. Se la Juve è seconda, è perché l’allenatore sta valorizzando al massimo le caratteristiche dei giocatori a disposizione. Non dimentichiamoci le squalifiche di Pogba (sospeso per doping) e Fagioli (scommesse)".