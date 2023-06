EX VIOLA, Ranieri cittadino onorario di Cagliari

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Claudio Ranieri simbolo a vita di Cagliari: secondo quanto riportato da L'Unione Sarda, dopo aver conquistato la Serie A con i rossoblù, vincendo la doppia finale Playoff con il Bari, è in arrivo un altro riconoscimento per il tecnico ex tra le tante anche della Fiorentina. L'allenatore romano infatti riceverà la cittadinanza onoraria di Cagliari, dopo la proposta presentata dalla Lega con l’appoggio del presidente del Consiglio Comunale Edoardo Tocco, che ha dialogato col sindaco Paolo Truzzu.