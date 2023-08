EX VIOLA, Brutto infortunio in Ligue1 per Lafont

FirenzeViola.it

In Francia c’è grande apprensione per le condizioni di salute di Alban Lafont, capitano del Nantes che in Italia ha indossato la maglia della Fiorentina nella stagione 2018-2019. È accaduto tutto nella prima giornata di Ligue 1 nel match perso 2-1 contro il Tolosa, quando Lafont è crollato a terra dopo un violento impatto con un avversario.

Il portiere, a seguito di un cross da sinistra, nel tentativo di cercare di impedire ad Aboukhlal di arrivare sul pallone, ha sbattuto prima con la testa sul palo per poi ritrovarsi la gamba del suo avversario dritta nel torace. Dai primi check medici sembrano scongiurate le conseguenze peggiori per il classe 1999, che dovrà comunque essere monitorato nei prossimi giorni e starà fuori per almeno due-tre mesi.