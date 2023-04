DRAGOWSKI, Contro i viola sarà una gara come le altre

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Parlando ai microfoni di TMW nel corso di un meet and greet, il portiere dello Spezia Bartłomiej Dragowski ha parlato della prossima gara contro la Fiorentina: "Per me è una partita come tutte le altre, spero di vincerla e il mio obiettivo per sabato è vincere. Sono stato tanti anni lì, ho ricordi belli e brutti ma sarà una gara come le altre per me".