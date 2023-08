CEROFOLINI, A Frosinone per continuare a crescere

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Giornata di presentazioni in casa Frosinone dove questo pomeriggio la presso la sala stampa dello stadio Benito Stirpe di Frosinone è stato presentato il portiere Michele Cerofolini, ex portiere viola. Di seguito le sue parole:

Domenica sarà il suo turno (vista la squalifica di Turati, ndr). Come affronterà la prossima gara?

"Sicuramente la preparerò come ho preparato le altre, allenandomi sul campo con la squadra e preparando la partita studiando bene gli avversari. Nessuna paura in campo, serve determinazione per fare il mio massimo e portare a casa un risultato positivo, con la giusta spensieratezza che ci vuole in queste occasioni."

Come e perché ha scelto Frosinone? La società scommette molto su di lei

"La mia scelta è dovuta al fatto che l'anno scorso, a fine campionato, ho avuto tanto spazio e ora volevo continuare il mio percorso di crescita, e a Frosinone ho trovato un ambiente dove mi sembra si possa crescere tanto sotto il punto di vista professionale. Appena mi è stata proposta ho accettato subito questa sfida, carico a mille, perché era giusto ripartire con un progetto e una società come il Frosinone che mi potesse aiutare a proseguire il mio percorso, migliorando sempre di più."

Sulla condizione fisica: "Partiamo da una bella forma fisica ma magari per arrivare al top servirà qualche altra partita. Personalmente mi sento molto bene, prima di arrivare ho fatto comunque il ritiro a Firenze dove ho giocato tutte le amichevoli. Arrivo pronto sia fisicamente che mentalmente."